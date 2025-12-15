تجهیز پنج هزار چاه آب کشاورزی به پنلهای خورشیدی
رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی از تجهیز پنج هزار چاه آب کشاورزی به پنلهای خورشیدی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اصغر حسنزاده در همایش رویش جوانهها با اشاره به محدودیت منابع آبی و نبود امکان افزایش سطح زیر کشت گفت: باید به سمت استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات موجود حرکت کنیم که بخش مهمی از ارتقای بهرهوری نیز بهطور مستقیم از مسیر آموزش محقق میشود.
حسنزاده با بیان اینکه بسیج کشاورزی اکنون با عضویت بیش از ۱۰۰ هزار مهندس کشاورزی، بیش از ۱۵۰۰ گروه جهادی آموزشی و دامپروری و همچنین بیش از ۵ هزار هسته علمی در سراسر کشور، به صورت شبکهای منسجم در کنار کشاورزان فعالیت میکنند افزود: آموزشهای علمی و کاربردی گام به گام کشاورزان در فرآیند کشت، داشت و برداشت باید افزایش یابد.
رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی از تجهیز پنج هزار چاه آب کشاورزی به پنلهای خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: کشاورزان استان آذربایجان شرقی میتوانند با تشکیل تعاونی از وامهای کم بهره برای خرید پنل خورشیدی بهره ببرند.
گفتنی است همایش رویش جوانهها با تقدیر از مدیران و مربیان جهادی برگزار شد.