امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

چطور بفهمیم کدام لینک آلوده است و کدام لینک را می‌شود باز کرد؟

بیشترین کلاهبرداری‌ها از طریق ارسال پیامک‌هایی حاوی لینک‌های آلوده می‌باشد که به محض باز کردن لینک حساب هک می‌شود #باخبرنگار
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵- ۰۰:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

پیامک هشدار قطع برق، جعلی است

نقش پلیس فتا در مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی

پیامک هشدار قطع برق کلاهبرداری است؛ مراقب باشید

برچسب ها: لینک آلوده ، فیشینگ ، کلاهبرداری پیامکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 