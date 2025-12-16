تعداد فوتی‌های حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در آزاد راه اصفهان_ نطنز به ۱۳ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ارتباط تلفنی با بخش خبری شامگاهی شبکه خبر افزود: از این تعداد، ۱۱ فوتی، سرنشین اتوبوس و ۲ فوتی، سرنشین خودروی سواری بودند.

آقای منصور شیشه فروش اضافه کرد: این حادثه ۱۱ مصدوم هم داشت که برای درمان به بیمارستان‌های نطنز، گلدیس شاهین شهر و امین اصفهان منتقل شدند.

وی درباره جزئیات این حادثه مرگبار با اشاره به اینکه این حادثه در آزادراه اصفهان _نطنز در کیلومتر ۸۰ در ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه دوشنبه شب ۲۴ آذر رخ داد، گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری از اصفهان به مشهد در حال حرکت بود که در کیلومتر 80 آزاد راه اصفهان_ نطنز به مسیر مخالف رفت و واژگون می شود و با یک خودروی شخصی برخورد کرد.

آقای شیشه فروش با بیان اینکه عوامل امدادی مدیریت بحران شهرستان نطنز، بلافاصله پس از اطلاع اقدام کردند، افزود: 15 تیم از اورژانس، هلال احمر، راهداری، پلیس راه و آتش نشانی به حل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: علت حادثه در دست بررسی است.