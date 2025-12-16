به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از آنکارا، وزارت دفاع ملی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ردّ یک شئ پرنده که در نزدیکی حریم هوایی مان بر فراز دریای سیاه در حال نزدیک شدن بود شناسایی شد و به‌عنوان بخشی از رویه‌های استاندارد تحت نظر قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده، برای تضمین امنیت حریم هوایی، با هماهنگی ناتو به جنگنده‌های اف-۱۶ و سامانهٔ ملی کنترل هوایی مأموریت واکنش سریع داده شد و پس از بررسی مشخص شد این شئ پرنده (پهپاد) از کنترل خارج شده است.

به همین دلیل برای جلوگیری از هرگونه پیامد منفی، در منطقه‌ای امن و خارج از مناطق مسکونی هدف قرار داده و سرنگون شد.