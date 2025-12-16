به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نامزد‌های نشان فیروزه بهترین فیلم «سینماحقیقت»

۱- فتح‌اله امیری برای تهیه‌کنندگی فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۲- سرگل مرادی، اینا تدژوا و زینا برویان برای تهیه کنندگی فیلم «بال‌های آوازخوان»

۳- مهدی عوض‌زاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی برای تهیه‌کنندگی فیلم «برای دخترم»

۴- احسان مشکور و کیومرث کُرده برای تهیه‌کنندگی فیلم «رویای ناتمام»

نامزد‌های بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند

۱- فتح‌اله امیری و نیما عسگری برای کارگردانی فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۲- هیمن خالدی برای کارگردانی فیلم «بال‌های آوازخوان»

۳- مهدی عوض‌زاده برای کارگردانی فیلم «برای دخترم»

۴- سارا طالبیان برای کارگردانی فیلم «رویای ناتمام»

۵- معین کریم‌الدینی برای کارگردانی فیلم «زیر درخت لور»

۶- جعفر صادقی برای فیلم «کابوک»

۷- ماریا ماوتی برای فیلم «نامش زن»

نامزد‌های بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند

۱- آرش اسحاقی برای کارگردانی فیلم «پیکار با پیکر»

۲- حامد سعادت برای کارگردانی فیلم «جنگل قائم»

۳- علی مومن علائی برای کارگردانی فیلم «سمیرا»

۴- صادق دهقانی برای کارگردانی فیلم «فصل فرار اسب‌ها»

۵- سپیده سپهی برای کارگردانی فیلم «کوروش»

نامزد‌های بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه

۱- سپیده جمشیدی‌نژاد برای کارگردانی فیلم «بَراَفتو»

۲- ابراهیم حصاری برای کارگردانی فیلم «فصل انگور»

۳- نازنین زهرا رفیعی برای کارگردانی فیلم «مُک»

۴- الهه اذکاری برای کارگردانی فیلم «موسیلی»

۵- علی همراز برای کارگردانی فیلم «نجوای چیزها»

نامزد‌های بهترین پژوهش فیلم مستند

۱- هادی آفریده پژوهشگر فیلم «ارس رود خروشان»

۲- طهمورث صفایی، اصغر مبارکی، عباس دلاور، محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، محمد اصغری پژوهشگران فیلم «البرز وحشی»

۳- آرش اسحاقی پژوهشگر فیلم «پیکار با پیکر»

۴- حامد سعادت پژوهشگر فیلم «جنگل قائم»

۵- فرشاد اکتسابی پژوهشگر فیلم «چهارراه حوادث»

۶- محمود رحمانی پژوهشگر فیلم «مثل یک بهمن»

۷- حنیف شهپرراد و آریان عطارپور پژوهشگر فیلم «مشت‌زنی در رینگ ترجمه»

نامزد‌های بهترین تدوین فیلم

۱- حمید نجفی‌راد برای تدوین فیلم «آگیرا»

۲- لقمان سخنور برای تدوین فیلم «بال‌های آوازخوان»

۳- مصیب حنایی برای تدوین فیلم «برای دخترم»

۴- فرشاد اکتسابی برای تدوین فیلم «چهارراه حوادث»

۵- علی فراهانی صدر برای تدوین فیلم «رویای ناتمام»

۶- محدثه گلچین عارفی برای تدوین فیلم «مثل یک بهمن»

نامزد‌های بهترین فیلمبرداری

۱- فرشاد افشین‌پور برای فیلمبرداری فیلم «البرز وحشی»

۲- نیما عسگری برای فیلمبرداری فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۳- وریا عبدیانی برای فیلمبرداری فیلم «بال‌های آوازخوان»

۴- ارسطو مداحی گیوی و سپیده جمشیدی برای فیلمبرداری فیلم «برافتو»

۵- رضا تیموری برای فیلمبرداری فیلم «کوروش»

۶- مهرداد امین برای فیلمبرداری فیلم «نامش زن»

نامزد‌های بهترین صدا

۱- حمید زیباکلام برای صدابرداری و محمدحسین ابراهیمی برای صداگذاری فیلم «آگیرا»

۲- احسان افشاریان برای صداگذاری فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۳- مهدی یگانه و ارسطو مفاخری برای صدابرداری و بهمن اردلان برای صداگذاری فیلم «بال‌های آوازخوان»

۴- امین شریفی برای صداگذاری فیلم «رویای ناتمام»

۵- آرش قاسمی برای صداگذاری فیلم «لاماسو»

۶- مهرداد عباس‌پور و شاهین پورداداشی برای صدابرداری و شاهین پورداداشی برای صداگذاری فیلم «مثل یک بهمن»

نامزد‌های بهترین موسیقی متن

۱- کاوه عابدین برای موسیقی فیلم «برای دخترم»

۲- فردین خلعتبری برای موسیقی فیلم «مک»

۳- مسعود سخاوت‌دوست برای موسیقی فیلم «موسیلی»

۴- افشین و آرش عزیزی برای موسیقی فیلم «نامش زن»

نامزد‌های بهترین نویسنده یا گوینده گفتار متن

۱- شبنم مقدمی برای گویندگی فیلم «ارس رود خروشان»

۲- مسعود جعفری برای گویندگی فیلم «پرندگان مانگرو»

۳- آرش اسحاقی برای گویندگی و نویسندگی فیلم «پیکار با پیکر»

۴- حامد سعادت برای نویسندگی و علی کهن برای گویندگی فیلم «جنگل قائم»

۵- شهرام درخشان برای نویسندگی و گویندگی فیلم «طجرشت»

مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ساعت ۱۸ امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر در تالار وحدت برگزار می شود.