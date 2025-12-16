پخش زنده
معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: مجموعهای از اقدامات با هدف مدیریت روانآبها و کاهش آبگرفتگی معابر در نقاط مختلف کیش اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا حاکمی در گفتگوی خبری بیست سیما، گفت: پیش از آغاز فصل بارندگی، عملیات پاکسازی جویها، اصلاح مسیرهای هدایت آبهای سطحی و رفع نقاط مستعد آبگرفتگی در مناطق مختلف کیش در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: این اقدامات در محدودههایی از جمله درخت سبز، استخر خلیج فارس، بلوار ایران، روبهروی ساختمان منطقه آزاد و اطراف ساختمان انفورماتیک انجام شد تا ظرفیت عبور روانآبها افزایش یابد.
معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش با بیان اینکه در بارندگیهای اخیر بخش قابل توجهی از مشکلات آبگرفتگی کنترل شده است، افزود: با وجود شدت بارشها، اقدامات انجامشده موجب کاهش تجمع آب در معابر اصلی و افزایش ایمنی تردد شد.
رضا حاکمی با اشاره به آمادگی این مجموعه در شرایط تشدید بارندگیها، گفت: نیروهای اجرایی و ماشینآلات شرکت عمران در حالت آمادهباش برای انجام عملیات در مناطق مختلف کیش آماده هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات ناشی از آبگرفتگی ها را برطرف کنند.
او تأکید کرد: مدیریت روانآبها یک فرآیند مستمر است و این اقدامات بهصورت مرحلهای و متناسب با شرایط اقلیمی جزیره کیش ادامه خواهد داشت.
معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش از شهروندان خواست با پرهیز از مسدود کردن مسیرهای دفع آب و رعایت توصیههای ایمنی، در کاهش مشکلات ناشی از بارندگیها همکاری کنند.