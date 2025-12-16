مراقب حراجیهای آنلاین ویژه شب یلدا باشید
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی نسبت به کلاهبرداری به بهانه حراجی آنلاین ویژه شب یلدا در شبکههای اجتماعی هشدار داد.
رئیس پلیس فتا آذربایجانشرقی افزود: با توجه به نزدیک شدن به آخر فصل پاییز و شب یلدا کاربرانی که در فضای مجازی با تبلیغات و پیامهایی مانند جشنواره ویژه شب یلدا، تخفیفات ویژه و حراجیهای آنلاین و یا سایر موضوعات مرتبط با موضوع مواجه شدند قبل از بررسی و صحت و سقم موضوع اقدام به پرداخت وجه نکنند.
وی تصریح کرد: مجرمان سایبری در تمام ایام سال سعی دارند با ترفندهای مختلف و مرتبط با ایامهای اعیاد، سنتی و مذهبی با انتشار آگهیهای جعلی و با درج تصاویری از انواع اجناس و تخفیفات ویژه نظرات کاربران فضای مجازی را جلب کنند تا بدین طریق از افراد کلاهبرداری نمایند.
این مقام انتظامی از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا درمیان بگذارند.