به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سرهنگ اکبر محمدجعفری گفت: هموطنانی که خرید‌های خود را به صورت اینترنتی انجام می‌دهند مراقب آگهی‌های جعلی ویژه شب یلدا باشند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی افزود: با توجه به نزدیک شدن به آخر فصل پاییز و شب یلدا کاربرانی که در فضای مجازی با تبلیغات و پیام‌هایی مانند جشنواره ویژه شب یلدا، تخفیفات ویژه و حراجی‌های آنلاین و یا سایر موضوعات مرتبط با موضوع مواجه شدند قبل از بررسی و صحت و سقم موضوع اقدام به پرداخت وجه نکنند.

وی تصریح کرد: مجرمان سایبری در تمام ایام سال سعی دارند با ترفند‌های مختلف و مرتبط با ایام‌های اعیاد، سنتی و مذهبی با انتشار آگهی‌های جعلی و با درج تصاویری از انواع اجناس و تخفیفات ویژه نظرات کاربران فضای مجازی را جلب کنند تا بدین طریق از افراد کلاهبرداری نمایند.

این مقام انتظامی از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا درمیان بگذارند.