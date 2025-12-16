هجدمین هفته فیلم و عکس مراغه با نمایش بهترین فیلم‌ها و عکس‌های هنرمندان شهرستان، استان و کشور آغاز شد.

آغاز هجدهمین هفته فیلم و عکس مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در سه روز برگزاری هجدمین هفته فیلم و عکس مراغه ۱۶ فیلم کوتاه پخش و ۵۰ قطعه عکس در مجتمع فرهنگی و هنری این شهر به نمایش در آمده است.

هجدهمین هفته فیلم عکس مراغه از ۲۴ آذر آغاز و شب ۲۶ آذر به پایان خواهد رسید.

فرهاد جبارپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه گفت:در این رویداد فرهنگی ۱۶ فیلم از تازه‌ترین تولیدات فیلمسازان مراغه و آثار جشنواره بین المللی تهران پخش خواهد شد.

جبارپور افزود: در سه روز برگزاری این هفته فیلم و عکس مراغه ۵۰ قطعه عکس از آثار رسیده در نگارخانه استاد نیکخو به نمایش در آمده است.

وی اضافه کرد:همزمان با این رویداد هنری دو کارگاه آموزشی با حضور اساتید فیلمسازی و عکاسی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه گفت: برگزاری این هفته فیلم و عکس زمینه شناسایی بیشتر استعداد‌های هنری را فراهم کرده است.

انجمن سینمای جوانان دفتر مراغه با حدود ۵۰ سال فعالیت از قدیمی‌ترین انجمن‌های آموزش فیلم سازی و عکاسی در کشور است.