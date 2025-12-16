وزیر بهداشت و درمان انگلیس در مجلس این کشور با اشاره به فشار فزاینده به بیمارستان‌ها به علت شیوع گسترده «اَبَر آنفلوانزا» گفت: خطر واقعی بیماران را در این کشور تهدید می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ وزیر بهداشت انگلیس در مجلس این کشور گفت: در همین هفته، موج بی‌سابقه‌ای از «ابرآنفلوانزا» سبب شده است که سازمان ملی بهداشت و درمان (اِن. اِچ. اِس) با بدترین سناریوی ممکن روبه رو شود.

وس استریتینگ با اشاره به شمار بیماران بستری در بیمارستان‌های این کشور افزود: داده‌های آماری نشان می‌دهد در هر روز هفته‌ی گذشته، به طور میانگین حدود دو هزار و پانصد بیمار در تخت‌های بیمارستان‌ها بستری شدند رقمی که ۵۵ درصد بیشتر از هفته قبل و تقریباً دو برابر شمار بیماران در سال ۲۰۲۳ است.

بر اساس گزارش دولت انگلیس در دو سال گذشته ۱۱ هزار و ۳۱۲ نفر در این کشور به علت ابتلا به آنفلوانزا جان باختند.

وزیر بهداشت انگلیس گفت: در حالی ۱۰۶ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند که این عدد در هفته پیش ۶۹ نفر بود.

وس استریتینگ همچنین افزود: تعداد تماس‌ها با اورژانس نیز به طور کم سابقه‌ای افزایش یافته و هفته گذشته به ۴۴۶ هزار تماس رسیده است که هشت درصد بیشتر از همین زمان در سال گذشته است.

وی گفت: داده‌های سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس و آژانس امنیت سلامت بریتانیا به وضوح نشان می‌دهد که خطری واقعی، سازمان ملی بهداشت و درمان و بیماران را تهدید می‌کند و دقیقاً در همین لحظه که خطر در بالاترین سطح خود قرار دارد، انجمن پزشکی بریتانیا (BMA) تصمیم گرفته است اعتصاب‌های خود را ادامه دهد؛ اقدامی که بیشترین میزان آسیب را به سازمان ملی بهداشت و درمان وارد خواهد کرد.

پزشکان در انگلیس اعلام کردند به علت بی توجهی دولت به خواسته‌های آنان در تامین امکانات لازم برای درمان بیماران و نیز بهبود شرایط کاری و دستمزد از چهارشنبه به مدت پنج روز اعتصاب می کنند.

این درحالی است که تازه‌ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد هم اکنون حدود هفت میلیون و سیصد و نود هزار بیمار، در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.