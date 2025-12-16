پخش زنده
امروز: -
در پی برودت هوا و کاهش دما، مدارس ابتدایی بافت و تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان رابر امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستانهای بافت و رابر و با توجه به برودت هوا، کاهش محسوس دما و ورود سامانه بارشی، به منظور حفظ سلامت دانشآموزان:
شهرستان بافت: کلیه مدارس مقطع ابتدایی شهرستان بافت در روز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل میباشند.
فعالیت سایر مقاطع تحصیلی طبق روال عادی برقرار است.
وضعیت فعالیت مدارس در روز چهارشنبه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
شهرستان رابر: کلیه مدارس شهرستان رابر در تمامی مقاطع تحصیلی، همچنین مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها، امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه تعطیل میباشند.
این تصمیم با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش و ستاد مدیریت بحران شهرستانها اتخاذ شده است.