به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس نتایج بررسی و تطبیق تصاویر ثبت شده ، یکی از یوز‌های مشاهده‌شده ماده‌ای با کد شناسایی TR-CH۰۰۶-F موسوم به «هلیا» است که پیش‌تر در مرز شمالی پناهگاه حیات‌وحش میاندشت ثبت و شناسایی شده بود و در ثبت جدید، حضور این یوز ماده در داخل محدوده امن پناهگاه تأیید شد.

رضا شکاریان افزود: این جابه‌جایی و حضور در قلب پناهگاه، علاوه بر تأیید شناسایی‌های قبلی، نشان می‌دهد که شرایط امنیتی زیستگاه و وضعیت طعمه‌های طبیعی در داخل پناهگاه مطلوب بوده و این ماده‌یوز توانسته با موفقیت توله‌های خود را پرورش دهد.

این تصاویر را محیط‌بانان و همیاران محیط‌زیست آقایان علی حیدری، حسن پوررضوان و علی کلاته مشاهده و به‌صورت مستند ثبت کردند

