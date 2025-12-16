مشاهده ۶ یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم
ظهر روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در پناهگاه حیاتوحش میاندشت، تعداد ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی توسط محیط بانان و همیاران محیط زیست ثبت و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: بر اساس نتایج بررسی و تطبیق تصاویر توسط کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، یکی از یوزهای مشاهده شده مادهای با کد شناسایی TR-CH۰۰۶-F موسوم به هلیا است که پیشتر در مرز شمالی پناهگاه حیاتوحش میاندشت ثبت و شناسایی شده بود و خوشبختانه در ثبت جدید، حضور این یوز ماده در داخل محدوده امن پناهگاه تأیید شد.
شکاریان افزود: این جابهجایی و حضور در قلب پناهگاه، علاوه بر تأیید شناساییهای قبلی، نشان میدهد که شرایط امنیتی زیستگاه و وضعیت طعمههای طبیعی در داخل پناهگاه مطلوب بوده و این مادهیوز توانسته با موفقیت تولههای خود را پرورش دهد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی با اشاره به اهمیت این ثبت میدانی اظهار داشت: مشاهده همزمان چند فرد یوزپلنگ، بهویژه مادهای موفق در زادآوری، نشانهای امیدوارکننده از اثربخشی اقدامات حفاظتی، حضور مؤثر محیطبانان و پایداری نسبی زیستگاه در پناهگاه حیاتوحش میاندشت است.