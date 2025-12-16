پخش زنده
کتاب «راز پرواز» به مناسبت سالروز تولد رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان پیشنهاد مطالعه و کتابخوانی در این روزها در مجمع ناشران انقلاب اسلامی مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «راز پرواز» روایت مهدی مجاهد از چهل روز آخر زندگی رئیس جمهور شهید به قلم محمد مهدی اسلامی است. نویسنده با دقتی ویژه تلاش کرده است تا بدون واسطهگری و با استفاده از جزئیات مستند، روایتی نزدیک، صمیمی و مستند از برنامهها، جلسات، گفتوگوها و حالوهوای رئیسجمهور در واپسین روزهای عمرش ارائه دهد.
در کتاب راز پرواز ما با شهید جمهور همراه میشویم تا آخرین سفر استانیاش به مازندران را بخوانیم، با او به پاکستان برویم و استقبال بینظیر مردم آنجا را ببینیم، از آقای استاندار آذربایجان آن جوان پرتلاش باتقوا بشنویم و در نهایت جزئیات کامل قبل و حین و بعد سفر به مرزهای شمال غربی و آن حادثه ناگوار را همراه با مهدی مجاهد لمس کنیم.
کتاب «راز پرواز» فقط یک زندگینامه نیست؛ روایتی زنده از انسانی است که تا آخرین لحظه، در مسیر خدمت به مردم و رضای خدا ایستاد و نهایتاً با همان سادگی و صداقت همیشگیاش، به سوی معبود پر کشید.
تاکنون ۱۰ اثر درباره شهادت و زندگی آیت الله رئیسی منتشر شده است که «هارداسان»، «یلدای اردیبهشت»، «روایت رئیسی» و «آقای رئیس جمهور» از جمله آنها است.