تیم ملی اسکیت رولبال مردان کشورمان در مرحله گروهی جام جهانی، مقابل تیم فیلیپین به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی اسکیت رولبال مردان ایران در مرحله گروهی جام جهانی رولبال، پس از پیروزی پرگل و قاطع ۲۹ بر یک مقابل تیم فیلیپین، به روند روبه رشد خود در این مسابقات ادامه داد.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار یک‌طرفه، از ابتدا تا پایان؛ کنترل کامل بازی را در اختیار داشتند و اجازه کوچک‌ترین واکنشی به حریف ندادند؛ تا جایی که تیم فیلیپین عملاً حرفی برای گفتن نداشت.

تیم ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی امروز (۲۵ آذر) باید به مصاف ویتنام برود.

هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال ۲۴ تا ۲۷ آذر به میزبانی دبی امارات برگزار می‌شود.