مدیر مرکز مطالعات زندانیان فلسطین تأیید کرد که اشغالگران اسرائیلی هنوز ۲۵۰ فلسطینی را که بیش از ۲۰ سال متوالی در زندانها بسر میبرند، آزاد نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محقق ریاض الاشقر مدیر این مرکز اظهار کرد؛ این زندانیان پس از سالهای طولانی بازداشت و آزار و اذیت، که دهها نفر از اعضای خانواده و عزیزان خود را در طول حبس از دست دادهاند، شایسته آزادی هستند.
وی ادامه داد؛ این درحالیست که جهان بیتفاوت ایستاده و نظارهگر است و این زندانیان در پشت میلهها بدون ترحم یا دلسوزی و بدون هیچ مداخله واقعی برای تضمین آزادی و رهایی آنها از اسارت، با مرگ و بیماریهای لاعلاج دست و پنجه نرم میکنند.
اشقر خاطرنشان کرد که با وجود این که مقاومت شمار زیادی از اسرا را در جریان توافق اخیرازاد کرد، اما اشعالگران از ازادی اسرا خود داری میکنند. این زندانیان صرفاً اعدادی نیستند که در رسانهها منتشر میشوند، بلکه قربانیان تجاوز هستند و رژیم صهیونیستی زندانها را به گورستانی برای این زندانیان تبدیل کرده است.
این مقام فلسطینی ادامه داد: هر زندانی داستانی دارد که مظهر عشق به زندگی، استقامت و آزادی است. هر زندانی عزیزانی دارد که دهها نفر از آنها را در طول حبس طولانی خود از دست داده و نتوانسته با آنها خداحافظی کند یا حتی در مراسم تشییع و دفن عزیزانش حضور داشته باشد.
وی افزود: جامعه بین الملل با نهادهایی که ادعای پایبندی به منشورهای حقوق بشر را دارند، نتوانسته از این اسیران قهرمان حمایت، از حقوق آنها دفاع و آزادی آنها را تضمین کند، جامعه جهانی نتوانسته اشغالگران را برای تامین نیازهای اولیه و مایحتاج ساده زندگی تحت فشار قرار دهد. بسیاری از زندانیان بالای ۷۰ سال سن دارند و از بیماریهای مختلف رنج میبرند.
او اظهار کرد که اکثر این زندانیان در نتیجهی شرایط سخت و نقضهای فزایندهای که در طول سالهای گذشته متحمل شدهاند، از بیماریهای مختلفی رنج میبرند. بیشتر آنها دوران اسارت خود را با محرومیت از امکانات اولیه درمانی و بهداشتی حتی عصا یا عینک رنج بسر میبرند.
مدیر مرکز مطالعات زندانیان فلسطین افزود: زندانیان در این دو سال گذشته به دستور وزرای افراطی دولت اشغالگر با شرایط سختتر و شکنجهها شدیدتر مواجه شدهاند.
الاشقر خاطرنشان کرد که " ابراهیم ابو مخ"، " ابراهیم بیادسه " و " ابراهیم ابو جابر" قدیمیترین زندانی در زندانهای اشغالگران هستند. آنها نزدیک به ۴۰ سال در زندان هستند و تنها چند ماه تا پایان دوران محکومیت و آزادیشان باقی مانده است. آنها در سال ۱۹۸۶ دستگیر شدند.
الاشقر بار دیگر از جامعه بینالمللی خواست تا برای پایان دادن رنج فلسطینیان موضع مثبتی اتخاذ و برای آزادی این زندانیان که بیشتر عمر خود را پشت میلههای زندان گذراندهاند، مداخله کند.
او تأکید کرد که آنان سالها حبس را با انواع شکنجه، آزار و اذیت و محرومیت متحمل شدهاند، دیگر کافی است.
این مدیر مرکز مطالعات زندانیان فلسطین از میانجیگران توافق آتشبس غزه خواسته تا موضعی واقعی در حمایت از زندانیان فلسطینی اتخاذ کنند و به عنوان نشانهای از حسن نیت، خواستار آزادی زندانیانی شوند.