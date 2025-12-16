پخش زنده
ستاد «فرماندهی جنوبی» ارتش آمریکا سهشنبه اعلام کرد: در آبهای بینالمللی به سه قایق حمله کرد و هشت نفر را کشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «نیروی ضربت مشترک سپر جنوبی» ۱۵ دسامبر (دوشنبه ۲۴ آذر) به دستور پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در آبهای بینالمللی حملات مرگباری به سه قایق که از سوی سازمانهای بینالمللی فعالیت میکردند، انجام داد.
این فرماندهی افزود: اطلاعات تجسسی تایید میکرد که این قایقها در حال عبور از مسیر شناختهشده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و در قاچاق مواد مخدر مشارکت داشتند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد: در مجموع هشت مرد نارکو-تروریست (تروریست مواد مخدر) در جریان این اقدامات کشته شدند- سه نفر در قایق اول، ۲ نفر در قایق دوم و سه نفر در قایق سوم.
آمریکا در اقدام نظامی خود در دریای کارائیب و اقیانوس آرام که از آن با عنوان «عملیات سپر جنوبی» نام میبرد به بیش از ۲۰ قایق حمله کرده و دستکم ۹۱ نفر را کشته است.
تنشها میان واشنگتن و کاراکاس تحت تاثیر استقرار نظامیان ایالات متحده در کارائیب، به طور فزایندهای تشدید شده است.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده که ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره «جنگ علیه مواد مخدر»، این کشور آمریکای جنوبی را با «بزرگترین تهدید قارهای یک قرن» اخیر مواجه کرده است.
مقامهای کاراکاس استقرار گسترده نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در دریای کارائیب را زمینهسازی برای سرنگونی حکومت ونزوئلا میدانند.
ترامپ اخیرا چندین بار اعلام کرده که به زودی عملیات زمینی ارتش آمریکاعلیه «کارتلهای مواد مخدر در خاک ونزوئلا» آغاز میشود.