دولت ترینیداد و توباگو در بحبوحه تنش‌ها در منطقه کارائیب اعلام کرد که در هفته‌های آینده به ارتش آمریکا اجازه می‌دهد به فرودگاه‌هایش دسترسی داشته باشد.

ترینیداد و توباگو فرودگاه‌هایش را به روی ارتش آمریکا باز می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت خارجه ترینیداد و توباگو در بیانیه‌ای گفت که آمریکا از فرودگاه‌های این کشور کوچک برای فعالیت‌هایی که «ماهیت لجستیکی دارند، تسهیل‌کننده تدارکات و جابجایی‌های معمول پرسنل است» استفاده خواهد کرد. این وزارتخانه به جزئیات بیشتر اشاره نکرد.

این خبر در حالی منتشر شده که ارتش آمریکا اخیرا یک سامانه راداری در فرودگاه جزیره توباگو نصب کرد.

دولت ترینیداد و توباگو گفت که این سامانه راداری به منظور مقابله با جرائم داخلی نصب شده و برای حمله به سایر کشور‌ها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

نخست وزیر ترینیداد پیشتر از حمله آمریکا به قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب تمجید کرده بود.

ترینیدا و توباگو متشکل از ۲ جزیره اصلی است که در برخی نقاط تنها هفت مایل با ونزوئلا فاصله دارد. این کشور ۲ فرودگاه اصلی «فرودگاه بین‌المللی پیارکو» در ترینیداد و «فرودگاه بین‌المللی‌ای‌ان‌آر رابینسون» در توباگو دارد.

«آمری براون» از سناتور‌های اپوزیسیون و وزیر خارجه سابق ترینیداد و توباگو با فراهم کردن دسترسی آمریکا به فرودگاه‌های این کشور مخالفت کرد و دولت را به فریبکاری متهم کرد.

وی اظهار کرد که دولت ترینیداد و توباگو «با تسهیل‌کنندگان قتل‌های فراقضایی، تنش‌های مرزی و زورگویی همدست شده است.»

این سناتور افزود که اقدام دولت، ترینیداد و توباگو را «یک گام دیگر در مسیر تبدیل شدن به دولت اقماری» آمریکا نزدیک‌تر می‌کند.