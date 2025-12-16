دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شبکه بی‌بی‌سی انگلیس شکایت کرد و خواستار دریافت خسارتی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ در شکوائیه‌ای که سه‌شنبه در دادگاهی فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا ثبت شد، بی‌بی‌سی را به ۲ فقره اتهام متهم کرد و برای هر کدام خواستار دریافت پنج میلیارد دلار خسارت شد.

وی بی‌بی‌سی را به افترا و نقض «قانون رویکرد‌های فریبکارانه و غیرمنصفانه تجاری فلوریدا» متهم کرد.

در این شکوائیه، بی‌بی‌سی به تولید «تصویری نادرست، افتراآمیز، فریبکارانه، تحقیرآمیز، فتنه‌انگیز و بدخواهانه از رئیس جمهور ترامپ» در یک مستند متهم شده است.

روزنامه دیلی تلگراف چندی پیش یک سند داخلی بی‌بی‌سی را درباره مجموعه‌ای از اشتباهات این شبکه از جمله در پوشش یک سخنرانی ترامپ منتشر کرد.

در این سند آمده است که برنامه «پانوراما» در بی‌بی‌سی با پخش مستندی با عنوان «ترامپ: فرصتی دوباره» ۲ بخش از سخنرانی ترامپ را به گونه‌ای تدوین کرده بود که گویی وی هوادارانش را به شورش علیه ساختمان کنگره آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ تشویق کرده بود.

«تیم دیوی» مدیرکل و «دبورا ترنس» مدیر اجرایی بخش خبر در بی‌بی‌سی در پی گسترش انتقادات از گزارش‌های جانبدارانه این شبکه، از جمله تدوین جنجالی سخنرانی ترامپ از سمت خود کناره‌گیری کردند.

انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا که به باخت رئیس جمهوری مستقر این کشور یعنی دونالد ترامپ منجر شد، از دور مقدماتی تا زمان تایید پیروزی جو بایدن، با یک التهاب ناشی از رفتار ترامپ و طرفداران تندروی او همراه بود.

در ششم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۶ دی ماه ۱۳۹۹) زمانی که کنگره قصد داشت آرای الکترال ایالت‌ها را بررسی و پیروزی بایدن را تایید کند ترامپ فراخوان اجتماع هوادارانش را صادر کرد که یورش آنها به کنگره به کشته و زخمی شدن چندین نفر منجر شد.