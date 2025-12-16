به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس مرکز مدیریت راه‌های استان با بیان اینکه بارش برف در محور‌های شهرستان کوهرنگ مشاهده شده، گفت: کاربران جاده برای عبور از گردنه چری زنجیر چرخ داشته باشند.

لاله اشرفی گفت::تردد در مسیر‌های ارتباطی استان عادی و روان و محور‌ها باز است و در گردنه‌های چری و شاه منصوری با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

وی از مردم خواست ضمن پرهیز از سفر‌های غیرضروری در صورت تردد در محور‌های استان، زنجیر چرخ، لباس گرم و اقلام ضروری همراه داشته باشند و برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها، سامانه ۱۴۱ در خدمت رانندگان و مسافران است.