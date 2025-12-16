پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر امور عملیات سازمان راهداری از آمادگی کامل این سازمان برای مقابله با یخ بندان و سیلاب در کشور خبر داد.
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته جاری در سطح کشور، گفت: راهداران و ماشینآلات راهداری در آمادهباش کامل برای مقابله با سیلاب و جلوگیری از انسداد مسیرها هستند.
حبیب جمشیدی از آغاز فعالیت سامانه بارشی در برخی از استانها خبر داد و افزود: این سامانه تا روز جمعه به تدریج همه مناطق کشور را در بر میگیرد و با بارش برف و باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت و همچنین بارش تگرگ، مهگرفتگی و کاهش محسوس دما در نقاط مستعد همراه است.
وی بیان کرد: این سامانه پرقدرت بارشی در بازه زمانی فعالیت خود به مرور در همه استانهای کشور فعال میشود، البته پیشبینیها از اوج بارشها در مناطق جنوبی کشور و استانهای کرمان، بوشهر، هرمزگان و فارس حکایت دارد، همچنین در مناطق کوهستانی و صعبالعبور وقوع پدیده یخبندان و ریزش بهمن محتمل است.