پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تکمیل مراحل نهایی سالن پرواز گونه در معرض خطر «میشمرغ» خبر داد و گفت: این زیرساخت تخصصی بهزودی وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید ظهرابی در تشریح روند اجرای طرح احیای میشمرغ افزود: میشمرغ بهعنوان سنگینترین پرنده قادر به پرواز و یکی از گونههای شاخص تنوع زیستی، بهدلیل تخریب و تهدید زیستگاهها با کاهش شدید جمعیت مواجه شده و تعداد آن در کشور به کمتر از ۲۰ فرد رسیده است. بر همین اساس، برنامههای حفاظتی این گونه در دو محور «داخل زیستگاه» و «خارج از زیستگاه» دنبال شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زیستگاههای طبیعی گفت: حفاظت مشارکتی با همراهی جوامع محلی در قالب طرح «چیرگهوان» اجرا شده و همزمان آموزش، فرهنگسازی و توسعه معیشتهای جایگزین مبتنی بر اکوتوریسم در دستور کار قرار گرفته است.
ظهرابی افزود: در خارج از زیستگاه نیز مرکز تحقیقات و تکثیر میشمرغ راهاندازی شده و در حال حاضر چهار جوجه در شرایط کنترلشده پرورش یافتهاند که بهعنوان جمعیت پشتیبان، نقش مهمی در استمرار این گونه ایفا میکنند. تکمیل سالن پرواز بهعنوان بخش کلیدی این مرکز، امکان آمادهسازی پرندگان برای بازگشت به طبیعت را فراهم میکند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به اقدامات مکمل حفاظتی اشاره کرد و گفت: خرید حدود ۲۵ هکتار از اراضی واقع در زیستگاههای حساس میشمرغ، امکان اجرای دقیقتر برنامههای حفاظتی و هوشمندسازی حفاظت را فراهم کرده است. این اقدام بهویژه با توجه به همزمانی فصل برداشت گندم با دوره تولیدمثل این پرنده، اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: با هماهنگی جوامع محلی، برداشت محصولات کشاورزی در بخشهایی از زیستگاه که دارای لانه فعال هستند با تأخیر انجام میشود یا بهطور کامل متوقف خواهد شد تا کمترین آسیب به این گونه وارد شود.
ظهرابی تصریح کرد: تأمین تجهیزات حفاظتی، حمایت مالی، ارتقای معیشت روستایی و افزایش مشارکت مردم از محورهای این همکاری است که میتواند نقش مؤثری در تثبیت جمعیت میشمرغ و احیای زیستگاههای آن داشته باشد.