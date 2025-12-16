به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد گفت: گزارشی مبنی بر وقوع گازگرفتگی یک جوان ۲۵ ساله در شهرستان باشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.

وی اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود انجام اقدامات اولیه و بررسی‌های انجام شده، فرد مذکور فاقد علائم حیاتی بوده و فوت وی تأیید شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست دودکش‌ها را بررسی و از تهویه مناسب فضا و استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند.