گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی در قالب رویداد رسانه ای خراسان جان، به ظرفیت ها و فرصت های گردشگری شهرستان خواف پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: شهرستان خواف دارای ۱۰۵ اثر در فهرست آثار ملی است که ۲ اثر ثبت یونسکو شده است.

سیدجواد موسوی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: ۱۳ بوم گردی تا کنون در خواف به بهره برداری رسیده و ظرفیت ۲۶۰ تخت برای اقامت گردشگران در این شهر ایجاد شده است و از ابتدای امسال تا کنون خواف میزبان ۱۲ هزار گردشگر بوده است.

موسوی ادامه داد: برای راه اندازی قطار مشهد - هرات و همچنین برای مشکل تردد قطارها در مسیر مشهد - خواف پیگیر هستیم.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی منطقه نمونه گردشگری در سلامی خواف و ساخت هتل بوتیک در شهرستان خواف تلاش می کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: ۲۳۰ کارگاه صنایع دستی در خواف فعال است و سه فروشگاه صنایع دستی در این شهرستان ایجاد شده است و اولین پارک روستایی و عشایری کشور نیز در خواف ایجاد خواهد شد.

موسوی افزود: کتیبه های مدرسه غیاثیه خرگرد خوانده شده و در قالب کتابی در حال تدوین است.

نشتیفان در نوبت ثبت جهانی یونسکو

موسوی اظهار داشت: با وجود اینکه روند ثبت آثار در فهرست آثار جهانی یونسکو نسبت به گذشته دشوارتر شده است، برای ثبت نشتیفان خواف در این فهرست اقدام کرده ایم.

وی افزود: نشتیفان هم اکنون شماره ثبت موقت در فهرست یونسکو را اخذ کرده و در نوبت ثبت جهانی است اما هر کشوری در هر سال فقط یک سهمیه برای ثبت جهانی دارد.

اعتبارات میراث فرهنگی خواف ۱۰ میلیارد تومان، مشارکت معادن ۱۴ میلیارد تومان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تصریح کرد: اعتبارات میراث فرهنگی خواف ۱۰ میلیارد تومان است که ۶۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

موسوی اضافه کرد: این در حالی است که با مشارکت ۱۴ میلیارد تومانی معادن ۳۲ کارگاه را در این شهرستان مرمت کرده ایم.

وی با اشاره به حفاری های غیرمجاز در این شهرستان گفت: با وجود اضافه شدن یکی دو نفر نیروی جدید، هنوز تعداد کارکنان اداره میراث فرهنگی خواف کم است و نیازمند کمک گرفتن از ظرفیت های مردمی هستیم.

۳ اثر میراث فرهنگی خواف نیازمند ثبت جهانی

محمدرضا توکلی، نویسنده و پژوهشگر خواف نیز در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بیش از ۴۵۰ اثر میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی شده در این شهرستان وجود دارد که ۱۲۷ اثر به ثبت ملی رسیده است.

توکلی افزود: سه اثر آسبادها، مسجد ملک زوزن و مدرسه غیاثیه نیازمند ثبت در فهرست جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: قدمت آسبادهای خواف به سه هزار و ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می رسد و مدرسه غیاثیه نیز از بهترین سازه های دوره تیموریان است.

توکلی، توسعه حمل و نقل ریلی خواف، پوشش رویدادها و ظرفیت های این شهرستان در شبکه های سراسری صدا و سیما و انتقال دانش و هنر آسبادها به نسل های بعدی را خواستار شد.