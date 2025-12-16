درخشش بانوان کاراته کار کهگیلویه و بویراحمد با کسب ۱۹ مدال طلا در کشور
رئیس هیات کاراته کهگیلویه و بویراحمد از درخشش بانوان کاراتهکار استان با کسب ۱۹ طلا، ۱۱ نقره و ۱۰ برنز در مسابقات کشوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رحیم محمود زاده رئیس هیات کاراته استان از کسب مدالهای رنگارنگ توسط بانوان کاراتهکار کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد و گفت: تیم کاراته بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور که آذرماه امسال با حضور ورزشکارانی از سراسر ایران در تهران برگزار شد، عملکردی خیرهکننده و درخشان از خود به نمایش گذاشت.
محمود زاده با اشاره به اینکه این تیم ۳۰ نفره از استان با شرکت در چهار سبک متفاوت شامل «فول کنتاکت، سمی کنتاکت، موزیکال فرم و کانتینیوس»، موفق به کسب مجموعاً ۴۰ مدال شدند، افزود: دستاورد این بانوان شامل «۱۹ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز» است که افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش استان محسوب میشود.
رئیس هیات کاراته کهگیلویه و بویراحمد این دستاورد بزرگ را نتیجه تلاشهای بیوقفه و تمرینات مستمر ورزشکاران دانست و اظهار کرد: این موفقیت بزرگ، ثمره هماهنگی تیمی بالا و پشتکار فوقالعاده ورزشکاران ما در میادین تمرینی است.
وی تاکید کرد: این دستاورد، گامی مهم در ارتقای سطح کاراته بانوان استان در سطح ملی است و امیدواریم این روند صعودی ادامه یابد.
محمود زاده همچنین از شهین جعفری، ندا محمدی و زهرا احمدی به عنوان نقش محوری در سازماندهی و آمادهسازی تیم برای کسب این مدالهای رنگارت قدردانی کرد.
وی با تشکر از عملکرد سه داور هم استانی مهین جعفری، زهره محمدی و نیلوفر تاجدینی در این مسابقات، اضافه کرد: امیدواریم با حمایتهای بیشتر از ورزشکاران و مربیان، زمینه برای حضور قدرتمندتر در اردوهای ملی و کسب سهمیههای بینالمللی فراهم شود.