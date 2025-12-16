پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از مختومه شدن بیش از ۳۹ هزار فقره پرونده در دادگاههای صلح استان در ۸ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام براتی زاده، در حاشیه بازدید از محاکم صلح در مرکز استان با بیان اینکه در ۸ ماهه سال جاری تعداد ۳۹ هزار و ۸۴۴ فقره در محاکم صلح استان مختومه شدهاند؛ گفت: با وجود نوپا بودن این ظرفیت قانونی شایسته است برای ارتقای عملکردی اهتمام جدی تری داشته باشند تا همه مردم بتوانند از مزایا و امتیازات محاکم صلح بیشتر و بهتر بهرهمند شود.
وی گفت: بیش از ۳۹ هزار فقره پرونده وارده (مشخصا تعداد ۳۹ هزار و ۵۶۰ فقره پرونده) در طول این مدت در محاکم صلح استان به ثبت رسیده و شهرستانهای بجنورد، اسفراین و شیروان به ترتیب بیشترین واردهها و شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین به ترتیب بیشترین میزان پروندههای مختومه را به خود اختصاص دادهاند.
وی گفت:در طول این مدت، دادگاههای صلح مرکز استان بیش از ۱۷ هزار فقره وارده و به همان میزان مختومه را تجربه کردهاند و این در حالی است که در شهرستانهای شیروان و اسفراین در این بازه زمانی به ترتیب تعداد ۷ هزار و ۳۴۱ و ۶ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده مختومه ثبت شده است.
در حال حاضر تعداد ۲۳ شعبه دادگاه صلح در حوزههای قضایی استان فعال است که سهم محاکم صلح مرکز استان از این میزان ۹ شعبه میباشد.