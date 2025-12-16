پخش زنده
مدیر کل استاندارد استان از نظارت میدانی این اداره کل بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده افزود: بهمنظور انجام نظارتهای میدانی در طرح ویژۀ نظارت مضاعف بر صحت عملکرد کلیه وسائل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی و مورد استفاده اصناف، در ایام نکوداشت آئین سنتی و ملّی مراسم طولانیترین شب سال (شب یلدا)، کارشناسان این اداره کل ترازوهای فروشگاههای زنجیرهای، سوپر مارکتها و واحدهای صنفی پر تردد را مورد بازرسی و آزمون قرار میدهند.
وی گفت: با نزدیک شدن به پایان آذرماه و فرا رسیدن شب یلدا و پیشبینی افزایش مبادلات تجاری به ویژه در مراکز عرضه مواد غذایی و با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، این اداره کل طرح ویژه نظارت و کنترل وسایل توزین و سنجش از جمله ترازوهای مورد استفاده اصناف را از ۲۲ آذرتا ۱ دی ماه اجرا میکند.
همت زاده افزود: ترازوهای موجود در واحدهای صنفی پر تردد که در این ایام بیشترین تعامل با مردم را دارند در اولویت بازرسیها قرار دارند.
مدیرکل استاندارد استان گفت: صنوفی از جمله عرضه کنندگان میوه و تره بار، سوپر مارکتها و خواربار فروشی ها، قصابیها و مراکز عرضه فرآوردههای پروتئینی، قنادی ها، مراکز عرضه آجیل و خشکبار، طلا و جواهر و نمایشگاهها و بازارچههای مناسبتی در این ایام از نظر صحت عملکرد ترازوها مورد نظارت ویژه قرار میگیرند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی استان اجرا میشود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اقدامات قانونی لازم صورت میپذیرد.