اداره کل استاندارد گیلان اعلام کرد: در آستانه شب یلدا و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و توزیعکنندگان، نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش فروشگاهها در گیلان تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل استاندارد گیلان اعلام کرد: اجرای طرحهای نظارتی بر صحت عملکرد تمامی وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی، با تمرکز بر مراکز خدماتی و همچنین مراکز توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی ویژه شب یلدا، بهصورت روزانه در سراسر استان گیلان در حال انجام است.
این اداره کل اعلام کرد: با توجه به افزایش سطح مبادلات تجاری در بازار، بهویژه در حوزه مواد غذایی در ایام منتهی به شب یلدا، و ضرورت اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد وسایل توزین مورد استفاده اصناف، طرح ویژه نظارت شب یلدا تا اول دیماه سال جاری ادامه خواهد داشت.