مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: با صدور هشدار نارنجی هواشناسی استان، ۶۵ تیم عملیاتی شرکت برق استان تا پایان هفته در حالت آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسول روستایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای شرایط جوی از شهروندان خواست در زمان بارندگی از لمس تیرهای برق و درختان خودداری کرده و هرگونه حادثه را فوراً به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند.

روستایی ضمن تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید، گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی، همه گروههای عملیاتی و اتفاقاتی برق تا پایان دوره بارندگی‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه خاموشی یا حادثه در شبکه، به سرعت وارد عمل شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: در این زمینه ۶۵ گروه عملیاتی با ۲۶۴ نفر نیروی تخصصی، و ۶۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین در همه مناطق استان سازماندهی شده‌اند تا در صورت وقوع هر گونه مشکل نسبت به آن اقدام کنند.