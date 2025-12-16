پخش زنده
رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه گفت: اروپا بخشی از تضمینهای امنیتی خواهد بود تا دوباره در اوکراین جنگ درنگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه مدعی شد که پایان جنگ اوکراین و روسیه بیش از هر زمان دیگری نزدیکتر شده است.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «ما مذاکرات خوبی با روسیه داشتهایم و من مستقیماً با پوتین صحبت خواهم کرد. روسیه میخواهد به جنگ در اوکراین پایان دهد».
شبکه «راشاتودی» به نقل از وی گزارش داد: «ما از سران کشورهای اروپایی حمایت فوقالعادهای دریافت میکنیم و آنها میخواهند به جنگ در اوکراین پایان دهند».
رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «اروپا بخشی از تضمینهای امنیتی خواهد بود تا دوباره در اوکراین جنگ درنگیرد».
طبق این گزارش، ترامپ همچنین افزود: «ما میخواهیم به جنگ در اوکراین پایان دهیم و پیشرفت بهتری نسبت به آنچه فکر میکردیم، داشتهایم».