فرماندار شهرستان لنجان با حضور در روستا‌های بخش باغ بهادران، مشکلات و مطالبات اهالی به‌ویژه ۴ روستای بدون دهیاری را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این بازدید میدانی، موضوع‌هایی همچون ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای، مسکن روستایی، امنیت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و دامپروری مطرح شد.

علیرضا بصیری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به روستا‌های بدون دهیاری، خواستار تسریع در رفع کمبود‌های خدماتی و عمرانی شد.

بخش باغ بهادران با ۳۶ روستا از مناطق مهم روستایی شهرستان لنجان به‌شمار می‌رود که بسیاری از مشکلات آنها مشترک است.