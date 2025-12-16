پخش زنده
فرماندار شهرستان لنجان با حضور در روستاهای بخش باغ بهادران، مشکلات و مطالبات اهالی بهویژه ۴ روستای بدون دهیاری را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این بازدید میدانی، موضوعهایی همچون ضعف زیرساختهای جادهای، مسکن روستایی، امنیت و توسعه زیرساختهای کشاورزی و دامپروری مطرح شد.
علیرضا بصیری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به روستاهای بدون دهیاری، خواستار تسریع در رفع کمبودهای خدماتی و عمرانی شد.
بخش باغ بهادران با ۳۶ روستا از مناطق مهم روستایی شهرستان لنجان بهشمار میرود که بسیاری از مشکلات آنها مشترک است.