رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنشی تند به پیروزی نامزد راست افراطی در انتخابات شیلی، نسبت به «وزش باد‌های مرگ» در قاره آمریکا هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، گوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا روز یکشنبه در واکنش به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی و قدرت‌گیری خوزه آنتونیو کاست، پیامی هشدارآمیز خطاب به ملت‌های منطقه صادر کرد. پترو با انتشار نقشه‌ای از آمریکای جنوبی که بر اساس گرایش‌های سیاسی دولت‌ها رنگ‌آمیزی شده بود، نسبت به تغییر نقشه سیاسی منطقه به نفع جریان‌های وابسته هشدار داد و نوشت: از جنوب و شمال، باد‌های مرگ می‌وزند.

فراخوان برای احیای "کلمبیا بزرگ" و مقاومت رئیس‌جمهور کلمبیا در پیام خود، کشور‌های عضو کلمبیا بزرگ شامل کلمبیا، ونزوئلا، اکوادور و پاناما را خطاب قرار داد و بر لزوم ایستادگی در برابر جریان راست افراطی تأکید کرد.

وی نوشت: اهالی کلمبیا بزرگ گوش به زنگ باشید؛ آنها به سراغ ما می‌آیند و ما باید با شمشیر برافراشته بولیوار و گام‌های پیروزمندانه مقاومت کنیم. اشاره پترو به کلمبیا بزرگ، اتحادیه تاریخی است که بین سال‌های ۱۸۱۹ تا ۱۹۳۱ وجود داشت و نماد وحدت آمریکای لاتین در برابر استعمار محسوب می‌شود.