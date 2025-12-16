رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری از لزوم پوشش مناسب کنتور آب، لوله و اتصالات منازل در فصول سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد کریمی گفت: با توجه به برودت هوا در استان مردم در روز‌های باقی مانده از پاییز و فصل زمستان مواظب یخ زدگی و ترکیدگی کنتور‌های آب و دیگر تاسیسات آبرسانی منازل خود باشند چرا که کاهش دما و موج سرما در این روز‌ها ضرورت رسیدگی به تاسیسات آبرسانی را دو چندان کرده است.

کریمی از مردم درخواست کرد: با پوشش مناسب، لوله‌های آب، کنتور و تاسیسات آبرسانی را محافظت کنند تا بواسطه سرمای هوا دچار حوادثی نظیر ترکیدگی کنتور و قطعی آب نشوند.

مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری به مشترکان توصیه کرد: در صورت مشاهده یخ زدگی در تاسیسات آبرسانی ب تماس با مرکز شبانه روزی ارتباط با مشتریان به شماره تلفن سه رقمی ۱۲۲ جهت راهنمایی‌های لازم می‌توانند از حرارت غیر مستقیم نظیر گرمای سشوار برای رفع یخ زدگی تاسیسات آبرسانی استفاده کنند.