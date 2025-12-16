به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر وقت امروز پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق بویژه جاده‌های مواصلاتی استان ادامه دارد.

محمد سبزه زاری افزود: از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه ورود موج قوی تری از روی استان سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

هم اکنون رطوبت نسبی هوا در آبادان ۱۰۰ درصد و دید افقی ۶۰۰ متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۵ درجه و کمترین دما ۱۱ درجه سانتیگراد بوده است.