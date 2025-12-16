پخش زنده
شهر شگفتانگیز زیرزمینی جهان بان در روستای جهان در شهرستان بام و صفیآباد، یکی از کمنظیرترین آثار تاریخی خراسان شمالی، توجه پژوهشگران و علاقهمندان به میراث فرهنگی را به خود جلب کرده است.
این شهر دستکند زیرزمینی دارای دالانهای متعدد با کاربردهای مختلف بوده و بررسی دادههای جمعآوریشده برای تحلیل چرایی ساخت و نحوه استفاده از آن همچنان ادامه دارد.
به گفته کارشناسان باستانشناسی، در برخی نقاط این شهر زیرزمینی چشمههایی وجود دارد و کانالهایی برای انتقال آب طراحی شده که نشاندهنده مهندسی پیشرفته سازندگان آن است.
بر اساس یافتههای اولیه، گفته میشود شهر زیرزمینی جهانبان از دوران سلجوقی تا صفویه مورد استفاده قرار گرفته و یکی از مهمترین کارکردهای آن، ایجاد پناهگاهی امن برای ساکنان منطقه در برابر هجوم دشمنان بوده است.
وجود انبارهای ذخیره آذوقه نیز این فرضیه را تقویت میکند که این شهر برای سکونتهای موقت و طولانیمدت طراحی شده است.
برآوردها حاکی از آن است که این شهر زیرزمینی در برخی بخشها تا حدود ۶۰ کیلومتر امتداد دارد.
تاکنون حدود ۶۰ ورودی شناسایی شده که از این تعداد، سه ورودی بازگشایی شده و عملیات کاوش و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
کارشناسان، شهر زیرزمینی جهانبان را ظرفیتی شگفتانگیز برای توسعه گردشگری منطقه میدانند، اما تأکید دارند که پیش از بهرهبرداری گردشگری، فراهمسازی زیرساختهایی همچون تأمین نور، ایمنی مسیرها و فرهنگسازی برای بازدید اصولی از این اثر تاریخی، امری ضروری است.