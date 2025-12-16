دانش آموزان مهری در قالب کاروان راهیان نور، به مناطق دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر گفت: ۱۰۰ دانش آموز از بخش‌های مرکزی، وراوی، گله دار و اسیر شهرستان مهر، عازم مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.

سرهنگ پاسدار حسین بشارت نیا افزود: این دانش‌آموزان به مدت چهار روز از یادمان‌های هویزه، طلاییه، شلمچه، علقمه، معراج شهدا بازدید خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر بیان کرد: این برنامه با هدف آشنایی نسل جوان با رشادت و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام، انتقال فرهنگ مقاومت و روحیه جهاد و شهادت به دانش‌آموزان برگزار شده است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.