در آب و هوای سرد باید بتوانیم بدن خود را قوی نگه داریم بنابراین میتوانیم با مصرف خوراکیهای مفید که برای روزهای سرد مناسب هستند بدن خود را تقویت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در روزهای برفی و آب و هوای سرد، سالم و قوی نگه داشتن بدن خودتان میتواند دشوار باشد. علاوه بر این، روزهای سرد به خصوص میتواند پوست را خشک کند، و ممکن است در نهایت مجبور شوید برای مبارزه با خشکی پوست از مقدار زیادی مرطوب کننده استفاده کنید، اما افاقه نکند.
از خوردن عسل و دارچین غافل نشوید!
با کمی برنامه ریزی، میتوانید غذاهای سالمی بخورید تا هم مقدار زیادی از مواد مغذی به بدن تان برسانید و هم بشقاب خود را در طول زمستان پر از طعم و مزه کنید. همچنین، خوردن غذاهای سالم میتواند از پوست شما با وجود کم شدن تدریجی دما محافظت کند شما را گرم و پر انرژی نگه دارند.
بررسیها نشان میدهنداگر فردی سرمایی هستید بیشتر سراغ غذاهایی مانند "عسل" و چای "دارچین" و ارده بروید و این غذاها را حتما در این فصول در "رژیم غذایی" خود جای دهید، زیرا مصرف این خوراکیها مانع از بروز بیماریهایی مانند "استرس" و "اضطراب" در شما میشود و احساس سرما را در بدن شما از بین میبرد.
همچنین مطالعات نشان میدهند خوردن یک لیوان آب جوش همراه با عسل در صبحها باعث میشود همواره دست و پاهایتان گرم باشد و احساس سرما و بی حالی در ساعات سرد روز در بدن خود نداشته باشید.
پرتقال:
پرتقال یکی از بهترین میوههای خانوادهی مرکبات و یک خوراکی مفید برای زمستان است. این میوه حاوی سطوح بالایی از ویتامین C. است، آنتی اکسیدانی که سلولهای سیستم ایمنی بدن، به خصوص بیگانه خوارها و لنفوسیتهای تی، برای انجام وظایف خود به آنها نیاز دارند.
خوردن یک پرتقال در روز خطر ابتلا به کمبود ویتامین C. را که ممکن است به کاهش مقاومت در برابر پاتوژنهای (بیماری زا) خاص منجر شود، کاهش میدهد.
پتاسیم موجود در پرتقال کمک میکند تا از پوست خود در برابر اشعهی مضر ماوراء بنفش (UV) محافظت کنید. اسیدهای آمینهی موجود در این میوه نیز فوایدی برای پوست تان دارد. این میوهی آبدار کالری بسیار کمی نیز دارد.
هویج:
خوردن یک هویج شیرین یا یک کاسه سوپ هویج داغ، در حالی که زیر پتو نشستهاید، چیزی است که بسیاری از آدمها دوست دارند. در واقع، هویج یکی از ابرخوراکیهای اجتناب ناپذیر در فصل زمستان و درواقع یک خوراکی مفید و گرم کننده بدن برای زمستان است.
این ریشه حاوی مقادیر بالایی از بتاکاروتن است که بدن آنها را تبدیل به ویتامین A. میکند. ویتامین AA سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند، و به محافظت از بدن در برابر عفونت کمک میکند و خطر ابتلا و مدت زمان مشکلات تنفسی را با سالم نگه داشتن ریه کاهش میدهد.
به علاوه، هویج پوست را در طول ماههای زمستانی سالم، درخشان و زنده نگه میدارد. ویتامین A؛ و آنتی اکسیدانهای متفاوت دیگر موجود در این گیاه به ترمیم بافت پوست آسیب دیده کمک میکند. همچنین به مرطوب ماندن پوست کمک میکند و از خشکی و پوسته پوسته شدن پوست جلوگیری میکند.
چغندر:
چغندر با آن رنگ قرمز روشن و برگهای سبزی که دارد، نه تنها به سالاد یا ظرف سوپ زمستانی تان رنگ میدهند، بلکه به شما کمک میکنند سالم بمانید و در زمستان احساس سرمای کمتری داشته باشید.
چغندر سرشار است از مواد شیمیایی گیاهی مفید و آنتی اکسیدانهایی که با رادیکالهای آزاد که به سلولهای سالم و دی اِن ایِ (DNA) آنها آسیب میرسانند، مبارزه میکنند و به این ترتیب از سیستم ایمنی بدن محافظت میکنند و یک خوراکی مفید برای زمستان است.
این ریشهی خوراکی همچنین به گلبولهای سفید خون سوخت میرسانند، به این ترتیب آنها میتوانند به میکروبهای موجود در روده حمله کنند و به رشد باکتریهای خوب در بدن شما کمک کنند.
حتی برگهای سبز چغندر سرشار از ویتامین C، بتاکاروتن، کلسیم، آهن و منیزیم هستند.
تخم مرغ:
خوردن تخم مرغ کامل در طول ماههای زمستان بسیار حیاتی است. زرده بیش از ۹۰ درصد کلسیم و آهنِ موجود در تخم مرغ را دارد و سفیده تقریبا نیمی از پروتئین تخم مرغ را در خود دارد. در واقع، تخم مرغ حاوی میزان مناسبی از تمام نُه اسید آمینهی ضروری مورد نیاز بدن است.
بدن پروتئین را به عنوان سوخت برای ساختن آنتی بادیهایی استفاده میکند که به مهاجمان خارجی حمله و از عفونت جلوگیری میکنند.
به علاوه، خوردن تخم مرغ برای صبحانه به شما کمک خواهد کرد وزن مناسب بدن تان را حفظ کنید، زیرا این مادهی غذایی علاوه بر تامین انرژی، به شما احساس سیری نیز میدهد. پروتئین موجود در تخم مرغ انرژی پایداری فراهم میکند، زیرا به سادگی باعث افزایش سطح قند خون تان که بعدا پایین میآید، میشود.
یک تخم مرغ کوچک همچنین سرشار است از چند ویتامینی که برای سلامت شما ضروری هستند مانند ویتامین B ۲، B ۱۲، A؛ و E. تخم مرغ سرشار از آهن، روی و فسفر است:سه مواد معدنی مهم که برای بدن شما بسیار حیاتی هستند.
قدرت آنتی اکسیدانی تخم مرغ با رادیکالهای آزاد مبارزه میکند، و همین به نوبهی خود از بدن تان در برابر بیماریهای مختلف محافظت میکند و همواره شما را گرم نگه میدارد.
تخم مرغ را خواه آب پز کنید، بدون پوست در آب بپزید، با آن نیمرو درست کنید یا در پخت املت از آن استفاده کنید، میتواند یک صبحانهی عالی برای شروع صبح زمستانی شما باشد. فقط اصلا تخم مرغ خام یا نیمه پخته نخورید، چون ممکن است حاوی نوعی باکتری باشد که به سلامت شما آسیب میرساند.
زنجبیل:
وقتی نوبت به نوشیدنیهای گرم در طول فصل زمستان برسد، اصلا نمیتوانید چای زنجبیل تسکین دهنده را نادیده بگیرید.
زنجبیل که سرشار از آنتی اکسیدان است یک راه عالی برای تقویت سیستم ایمنی بدن تان است به این ترتیب که رادیکالهای آزاد را در بدن شما کاهش میدهد. زنجبیل همچنین گردش خون را در بدن افزایش میدهد که برای سلامت بهینه بسیار مهم است.
در آغاز سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، زنجبیل به عنوان یک آنتی بیوتیک موثر عمل میکند. این ریشهی خوراکی همچنین در کاهش علائم التهاب و ورم مفاصل که در طول ماههای زمستانی بدتر میشود، موثر است. زنجبیل به بهبود فرآیند هضم نیز کمک میکند و از پوست صاف و بی عیب و نقص محافظت میکند.
علاوه بر این، زنجبیل به نرمال شدن سطح قند خون کمک میکند؛ طبیعی نبودن قند خون ممکن است توانایی شما را برای از دست دادن وزن یا خوردن مواد غذایی سالم تحت تاثیر قرار دهد.
۲ یا ۳ فنجان دمنوش زنجبیل در روز بنوشید تا در روزهای برفی به هیچ وجه احساس سرما نکنید.
۱. یک قاشق غذا خوری از برشهای زنجبیل و ۲ فنجان آب را در یک قوری کوچک بریزید.
۲. حرارت را زیاد کنید تا آب داخل قوری بجوشد.
۳. حرارت را کم کنید، در قوری را بگذارید و اجازه بدهید به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشد.
۴. ترکیب را صاف کنید و کمی به آن عسل بیفزائید. برای بهبود طعم و مزه، همچنین میتوانید ۱ قاشق چایخوری آب لیمو تازه به آن اضافه کنید.
زردچوبه:
زردچوبه یکی از بالاترین سطوح آنتی اکسیدان را در میان مواد خوراکی دارد و باید یکی از ضروریات در طول ماههای زمستان باشد که باعث افزایش دمای بدن میشود. این ادویه میتواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند اگر به طور مرتب مصرف شود.
زردچوبه با توجه به خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی اش، مزایای فراوانی نیز برای افراد مبتلا به درد مفاصل در طول روزهای زمستان دارد.
به علاوه، این مادهی خوراکی به مبارزه با رادیکالهای آزاد که به پوست آسیب میزنند و درخشش و کشسانی آن را از بین میبرند، کمک میکند.
با اضافه کردن زردچوبه به یک لیوان شیر میتوانید یک نوشیدنی سالم تهیه کنید. در واقع، شیر زردچوبهی گرم یک درمان خانگی محبوب برای سرفه، احتقان، سرماخوردگی و آنفولانزا است. این نوشیدنی به ویژه در برابر سرفهی خشک موثر است.
تهیهی شیر زردچوبه:
۱. ۱ فنجان شیر را روی اجاق گاز گرم کنید.
۲. وقتی شیر گرم شد، ½ قاشق چای خوری پودر زردچوبه به آن اضافه کنید. هم بزنید تا زردچوبه کامل حل شود.
۳. ۱ تا ۲ قاشق چای خوری ریشهی زنجبیل، ۲ حبه، و ۱ هل اضافه کنید.
۴. اجازه بدهید که این محلول چند دقیقه بجوشد.
۵. شیر را از یک صافی ریز رد کنید و در حالی که هنوز گرم است، آن را بنوشید و لذت ببرید.
بادام:
خوردن یک کاسه آجیل، به خصوص بادام بوداده، در یک بعد از ظهر سرد زمستانی برای خیلیها خوشایند است.
بادام یکی از بهترین مواد غذایی برای حفظ سلامت شما در طول زمستان است. این مغز کوچک سرشار از آنتی اکسیدانهایی است که میتوانند با مبارزه علیه رادیکالهای آزاد که سیستم ایمنی شما را ضعیف میکنند، تاثیر شگفت انگیزی روی سلامت شما بگذارند.
آنها همچنین غنی از نوع بسیار خوبی از پروتئین، منیزیم، فیبر، ویتامین B، کلسیم، پتاسیم، فسفر، روی، آهن و چربیهای سالم هستند. بادام میتواند میل به خوردن قند را در شما متوقف کنند و احساس سیری را در شما افزایش دهد و به این ترتیب از افزایش وزن جلوگیری کند.
ویتامینای موجود در بادام به تغذیهی پوست شما کمک میکند و از آن در مقابل اشعهی UV خورشید که بسیار مضر است، محافظت میکند. به علاوه، بادام با داشتن خواص ضد پیری زیاد، به کاهش چین و چروک، خطوط ریز و نشانههای دیگر پیری کمک میکند و از خشکی پوست به واسطه هوای خشک زمستان جلوگیری میکند.
– شما میتوانید روزانه ۱۵ تا ۲۰ بادام به عنوان یک میان وعدهی سالم و خوشمزه بخورید. با این حال، از آن جایی که بادام سرشار از چربیهای اشباع نشده و کالری است، نباید در خوردن آن زیاده روی کنید.
– قبل از حمام رفتن، بدن خود را با روغن بادام ماساژ بدهید تا پوست تان به طور قابل ملاحظهای درخشان و زنده شود.
انار:
انار، یکی از قدیمیترین میوههای جهان، سرشار از آنتی اکسیدان هایی، مانند پلی فنل، تانن، فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها، است که کمک خواهند کرد در طول زمستان سالم وپر انرژی بمانید.
این میوه همچنین دارای خواص ضد التهابی است که گفته میشود مانع آنزیمهایی میشوند که به مفاصل آسیب میرسانند و باعث درد و سفتی میشوند. این خاصیت به ویژه برای افراد مبتلا به آرتریت مفید است.
انار همچنین دارای مزایای ضد پیری برای پوست است و آن را انعطاف پذیر، صاف و جوانتر نگه میدارد. انار با توجه به میزان بالای ویتامین C؛ که دارد، تشکیل کلاژن را افزایش میدهد، و کمک میکند که افتادگی پوست و چین و چروک دیرتر پدیدار شوند.
به علاوه، به دلیل کالری نسبتا کمی که دارد، به درد کسانی که مراقب وزن شان هستند، میخورد.
شما میتوانید این میوهی ترش را به کوکتل، آب میوه، اسموتی و سالادتان اضافه کنید. حتی میتوانید آن را به عنوان میان وعده بخورید.
آوکادو:
روزهای سرد زمستان بهترین فرصت برای لذت بردن از میوهی خامهای آواکادو است. آواکادو یک خوراکی مفید برای زمستان است که از بروز سرماخوردگی در روزهای سرد جلوگیری میکند.
آوکادو بدن را گرم نگه میدارد – ویتامینهای A، C؛ و E؛ و همچنین اسید فولیک، منیزیم و پتاسیم. در واقع، چربیهای تک اشباع نشدهی موجود در آن که برای قلب مفید هستند، اجازه میدهند تا شما مواد مغذی بیش تری از سایر مواد خوراکی جذب کنید.
چربیهای تک اشباع نشده همچنین کمک میکنند لایهی اپیدرمی پوست تان رطوبت را حفظ کند، و در نتیجه از خشکی پوست جلوگیری میکند. خوردن این میوه باعث کاهش پیدایش خطوط ریز و چین و چروک و همین طور بهبود رنگ پوست شما میشود. آووکادو همچنین باعث تولید کلاژن میشود، مادهای که قابلیت ارتجاعی و استحکام پوست تان را حفظ میکند.
به جای پنیر و مایونز در ساندویچ تان از برشهای آووکادو استفاده کنید.
شما همچنین میتوانید روغن آووکادو را برای ماساژ دادن بدن تان قبل از رفتن به حمام استفاده کنید. این کار پوست بی حال، خشک و خارش دارتان را مرطوب خواهد کرد.
کلم بروکلی:
این سبزی زیبا حاوی میزان بسیار زیادی آنتی اکسیدان و همچنین تعدادی ویتامین و مواد معدنی است.
کلم بروکلی به ویژه ویتامین C، فیبر، بتا کاروتن، فولات و پتاسیم زیادی دارد.
این سبزی همچنین فوایدی برای پوست خشک و پوسته پوسته شدهی شما در زمستان دارد. ویتامین C. تولید کلاژن را برای سالم نگه داشتن پوست تحریک میکند، در حالی که ویتامین A. از غشاء سلول پوست محافظت میکند و مانع از آسیب پوست در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید میشود.
به علاوه، این مادهی خوراکی تنها ۱۵ تا ۲۵ کالری در هر وعده دارد، بنابراین لازم نیست در مورد افزایش سایز کمرتان در طول ماههای زمستان نگران باشید.
کلم بروکلی را به غذاهای گیاهی اضافه کنید یا به روش تفت روغن داغ آنها را بپزید. برای داشتن عطر و طعم بیش تر، بروکلیها را بخار پز کنید یا آنها را در فر بپزید. سوپ کلم بروکلی نیز طرفداران زیادی دارد.
در کنار این ۱۰ خوراکی مفید برای زمستان باید شکلات تلخ، چای سبز، سیب زمینی شیرین، دانهی چیا، شکر زرد، کدو تنبل، تخمه کدو، عسل، بلغور جو دوسر و گریپ فروت را نیز برای افزایش دمای بدن تان در رژیم غذایی خود بگنجانید.