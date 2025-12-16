پخش زنده
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری دی ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیشفروش بلیت قطار مسافری دی ماه در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ امروز سه شنبه ۲۵ آذر از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز و تا ۱۱ صبح امروز ادامه دارد.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سهشنبه ۲۵ آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود. لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز سهشنبه به بعد، بهصورت همزمان پیشفروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.