کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: موج دوم بارشهای پاییزی کیش از بامداد امروز در کیش آغاز شده و در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بارشهای سامانه جدید از مقادیر بالایی برخوردار خواهند بود و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی در سطح استان خواهد شد.
او افزود: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها تا پایان هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استانهای همجوار علاوه بر استان هرمزگان توصیه میشود تمهیدات ویژه در این خصوص انجام شود.