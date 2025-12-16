پخش زنده
امروز: -
محور لارستان به لامرد به علت آبگرفتگی آبنماها مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی منصوری، رئیس اداره راه و شهرسازی لامرد گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورهای مواصلاتی، به دلیل آبگرفتگی آبنمای بیرم و آبنمای سهراه چاهورز، در حال حاضر امکان تردد وسایل نقلیه سبک از محور لارستان به لامرد وجود ندارد.
وی افزود: مسیر جایگزین برای تردد از لارستان به لامرد از طریق خنج، محمله و علامرودشت امکانپذیر است و از رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
بارش باران در جنوب فارس از بامداد آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.