دیوان محاسبات رسیدگی به تخلفات شرکتهای تابعه وزارت نفت واریز نکردن کامل مابهالتفاوت خوراک نفت به خزانه را در دستور کار قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «د» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت موظف بوده مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را بهطور کامل وصول و به خزانه واریز کند. بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد در این خصوص ۴۹ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی وصول و فقط ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.
همچنین سه شرکت ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی وجوه را به طور کامل به خزانه واریز نکردهاند و شرکت ملی نفت ایران نیز صرفاً ۸ هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی را از طریق اعتبارات اسنادی دریافت کرده است.
دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف قانونی خود، به تخلفات این شرکتهای تابعه وزارت نفت رسیدگی خواهد کرد.