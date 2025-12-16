پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از اجرای گسترده طرح پایش مصرف گاز در دستگاههای اجرایی و اماکن دولتی و عمومی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سلیمیان گفت: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون ۲هزار و ۵۳ سازمان، اداره و مرکز عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال و ضرورت مدیریت مصرف گاز طبیعی، گفت: این طرح از نیمه آبانماه با هدف کنترل الگوی مصرف در تمامی ادارات، سازمانها، مدارس، مساجد و حسینیهها آغاز شده است.
سلیمیان اجرای این طرح را در چارچوب بخشنامه وزارت نفت و دستورالعملهای شرکت ملی گاز ایران دانست و افزود: رعایت دمای استاندارد ۱۸ درجه در محیطهای داخلی و فضاهای سرپوشیده یکی از محورهای کلیدی پایشهاست.
وی گفت: در مواردی که عدم رعایت الزامات ابلاغی مشاهده شده، اخطاریه کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه صادر شده است؛ بهگونهای که تاکنون ۳۸ مرکز دولتی و عمومی اخطار دریافت کرده و گاز ۴ اداره نیز به دلیل تداوم تخلف، قطع شده است.