مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از اجرای گسترده طرح پایش مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی استان خبر داد.

پایش مصرف گاز بیش از دو هزار مرکز دولتی و عمومی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سلیمیان گفت: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون ۲هزار و ۵۳ سازمان، اداره و مرکز عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال و ضرورت مدیریت مصرف گاز طبیعی، گفت: این طرح از نیمه آبان‌ماه با هدف کنترل الگوی مصرف در تمامی ادارات، سازمان‌ها، مدارس، مساجد و حسینیه‌ها آغاز شده است.

سلیمیان اجرای این طرح را در چارچوب بخش‌نامه وزارت نفت و دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز ایران دانست و افزود: رعایت دمای استاندارد ۱۸ درجه در محیط‌های داخلی و فضا‌های سرپوشیده یکی از محور‌های کلیدی پایش‌هاست.

وی گفت: در مواردی که عدم رعایت الزامات ابلاغی مشاهده شده، اخطاریه کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون ۳۸ مرکز دولتی و عمومی اخطار دریافت کرده و گاز ۴ اداره نیز به دلیل تداوم تخلف، قطع شده است.