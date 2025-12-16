به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر کشور در نشست مدیریت پسماند مازندران با بیان اینکه حل این معضل نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، اعلام کرد: نیروگاه زباله‌سوز ساری تا دو ماه دیگر فعال خواهد شد.

اسکندر مومنی با بیان اینکه مردم نمی‌پذیرند معضل پسماند حل نشود، گفت: باید با کمک یکدیگر این معضل بزرگ استان را حل کنیم.

وی در خصوص نیروگاه زباله‌سوز ساری افزود: تا دو ماه دیگر این نیروگاه پذیرای روزانه ۴۵۰ تن زباله خواهد بود.

مومنی بر آموزش برای کاهش تولید زباله و تغییر سبک زندگی تأکید و اعلام کرد برای حل مشکل زباله در بابل و تمام نقاط استان آماده‌ایم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مازندران نیز گفت: در روزهای عادی میزان تولید زباله استان ۳ هزار و ۱۰۰ تن است که ۲ هزار تن سهم حوزه شهری و هزار و ۱۰۰ تن سهم روستایی است.

امید حسن‌زاده مقیمی افزود: نیروگاه زباله‌سوز ساری در مرحله آزمایش قرار گرفته و در آینده نزدیک روزانه ۴۵۰ تن زباله را پردازش خواهد کرد.

در ادامه آیت‌الله لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران نیز با اشاره به سه دهه معضل پسماند، بر لزوم برداشتن گام‌های نهایی محکم تأکید کرد.

استاندار مازندران نیز در این نشست از وزارت کشور برای حمایت در اطفای حریق الیت قدردانی و به گام‌های مثبت در حوزه فاضلاب استان اشاره کرد.

بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خواستار تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل راه مواصلاتی این نیروگاه شد.

گزارش از مهدی حسن پور