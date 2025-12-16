امروز: -
نسخه اصلی
عکس » بین الملل
دریافت تصاویر

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۵ آذر ۱۴۰۴

این گزارش تصویری روایتی است از جهان در قاب تصویر، از لبخند و اندوه انسان‌ها تا خشم طبیعت، آن گونه که لنز دوربین‌ها در روز‌های اخیر ثبت کرده‌اند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ - ۱۴:۴۹
خبرهای مرتبط

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۵ آذر ۱۴۰۴

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۳ آذر ۱۴۰۴

برچسب ها: عکس منتخب جهان ، عکس خبری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 