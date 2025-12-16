پخش زنده
فرماندار صومعه سرا در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: برای تجهیز و زیبا سازی مدارس شهرستان صومعهسرا ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حمید رضائی در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان بابیان اینکه برای تجهیز و آماده سازی مدارس در سال تحصیلی جدید ۵ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: این مبلغ برای خرید تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، رنگ آمیزی و تعویض میز و صندلی مدارس، تجهیزات آموزشی، کمک آموزش و ورزشی مدارس هزینه شده است.
فرماندار صومعهسرا با اشاره به اینکه ۹۷ و ۸ دهم درصد مردم این شهرستان با سواد هستند که از میانگین استانی بیشتر است افزود: باید با برنامه تشویقی بیسوادان را برای فراگیری سواد تشویق و ترغیب کنیم.
امامان جمعه صومعه سرا و گوراب زرمیخ نیز در این جلسه بر ضرورت کیفیت آموزش و پرورش، تقویت فعالیتهای فرهنگی و پرورشی مدارس با مشارکت خانوادهها و دستگاههای ذیربط و برگزاری نمازهای جماعت در مدارس تاکید کردند.