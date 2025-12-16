بر اثر واژگونی خودروی ال ۹۰ در مسیر زیوه به سمت پارس‌آباد (جاده مغان)، متأسفانه دو نفر از مصدومان در محل حادثه جان باختند و سه نفر دیگر نیز در بیمارستان امام پارس‌آباد تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئيس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۳/۱۱دقیقه روز سه شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی ال نود بلافاصله سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهارداشت: در این حادثه متاسفانه دو نفر فوت نموده و ۳ نفر دیگر مصدوم شده بودند که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله ۳ دستگاه آمبولانس‌ فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد منتقل شدند.