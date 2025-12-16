پخش زنده
روستای ۱۶۰۰ نفری خرق در جنوب شهرستان فاروج با پیشینهای کشاورزی و سنت دیرینه چوببری، پیوندهای اقتصادی و فرهنگی نزدیکی با شهرستان بام و صفیآباد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این تعاملات شامل تبادل محصولات کشاورزی و صنایع دستی، برگزاری مسابقات ورزشی مشترک و نزدیکی فرهنگی است که دوستی و همکاری میان مردم را تقویت کرده است.
روستای ۱۶۰۰ نفری خرق در ۶۱ کیلومتری جنوب شهر فاروج واقع شده که شغل اغلب اهالی روستا کشاورزی است.
به واسطه درختان تنومند و انبوهی که این روستا دارد شغل اصلی اهالی چوببری میراثی که از گذشتگان این دیار به ارث رسیده است.
با توجه به پیوندهای فرهنگی و همجواری روستای خرق با مناطق بام و صفی آباد اهالی این دومنطقه روابط اقتصادی و کشاورزی هم دارند.
این تبادلات منحصر به چوب بری نیست بلکه کشاورزان و باغداران بام و صفی آباد از محصولات تولیدی صنعتگران روستای خرق هم بهرهمند میشوند
مراودات مردم روستای خرق و بام وصفی آباد به اینها ختم نمیشود و حتی مسابقات ورزشی هم به صورت مشترک برگزار میشود.
این تبادلات یک طرفه نیست و محصولات تولیدی بام وصفی آباد برای روستای خرق هم ارسال میشود.
ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک اهالی روستای خرق در فاروج و بام و صفی آباد باعث شده فرهنگ این دو شهر درهم گره خورده و ثمره این پیوند دوستی و صمیمیت باشد.