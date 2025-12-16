به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این تعاملات شامل تبادل محصولات کشاورزی و صنایع دستی، برگزاری مسابقات ورزشی مشترک و نزدیکی فرهنگی است که دوستی و همکاری میان مردم را تقویت کرده است.

روستای ۱۶۰۰ نفری خرق در ۶۱ کیلومتری جنوب شهر فاروج واقع شده که شغل اغلب اهالی روستا کشاورزی است.

به واسطه درختان تنومند و انبوهی که این روستا دارد شغل اصلی اهالی چوببری میراثی که از گذشتگان این دیار به ارث رسیده است.

با توجه به پیوند‌های فرهنگی و همجواری روستای خرق با مناطق بام و صفی آباد اهالی این دومنطقه روابط اقتصادی و کشاورزی هم دارند.

این تبادلات منحصر به چوب بری نیست بلکه کشاورزان و باغداران بام و صفی آباد از محصولات تولیدی صنعتگران روستای خرق هم بهره‌مند می‌شوند

مراودات مردم روستای خرق و بام وصفی آباد به اینها ختم نمی‌شود و حتی مسابقات ورزشی هم به صورت مشترک برگزار می‌شود.

این تبادلات یک طرفه نیست و محصولات تولیدی بام وصفی آباد برای روستای خرق هم ارسال می‌شود.

ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک اهالی روستای خرق در فاروج و بام و صفی آباد باعث شده فرهنگ این دو شهر درهم گره خورده و ثمره این پیوند دوستی و صمیمیت باشد.