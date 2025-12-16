پخش زنده
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای استان، آمادگی مجموعه مدیریتی استان را برای حمایت همهجانبه از توسعه رشته ورزشی ووشو در سطح استان اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو، در سفر به استان کرمان با دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار کرمان در این نشست با تأکید بر لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای استان برای توسعه ورزش ووشو اظهار داشت: برای پیشرفت این رشته ورزشی باید نگاهی فراتر از استان داشته باشیم و از ظرفیتهای ملی و فرااستانی استفاده کنیم.
وی با ابراز خرسندی از پیگیریها و حمایتهای فدراسیون ووشوی کشور افزود: در استان کرمان نیز حمایتهای لازم از این رشته ورزشی انجام خواهد شد تا شاهد رشد و موفقیتهای بیشتر باشیم و هرگونه کمک برای توسعه ووشو در سبکهای مختلف در دستور کار قرار دارد.