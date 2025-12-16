به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، سربازان گمنام امام زمان (عج) کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال کردند.



قهرمان شاهی افزود: پرونده عرضه خارج شبکه ۴۴۰ هزار و ۲۵۶ کیلوگرم گندم به ارزش ۹ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.