بازرس کل قضائی استان کرمان با حضور در شهرک صنعتی سدید از چند واحد تولیدی و نمایشگاه محصولات این شهرک بازدید بهعمل آورد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، در راستای اجرای سیاستهای کلان کشور در حمایت از تولید ملی و رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی، دادخدا سالاری، بازرس کل قضائی استان کرمان با حضور در شهرک صنعتی سدید از چند واحد تولیدی و نمایشگاه محصولات این شهرک بازدید بهعمل آورد.
دادخدا سالاری در جریان این بازدید، از مجتمع تخصصی قطعهسازی، واحد تولید لنت خودرو و نمایشگاه محصولات شهرک صنعتی سدید بازدید کرد و ضمن گفتوگو با مدیران و فعالان صنعتی، مسائل و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داد.
بازرس کل قضائی استان کرمان در سخنان خود تولیدکنندگان را سربازان جبهه اقتصادی کشور خواند و تأکید کرد: وظیفه همه دستگاهها و نهادها، حمایت عملی از این قشر تلاشگر است.
سالاری بر فراهمسازی مسیر برای رشد و شکوفایی واحدهای تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای اشتغالزایی و خودکفایی باید در اولویت برنامههای نظارتی و اجرایی قرار گیرد.
بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی تأکید کرد و این همکاری را کلید تحقق توسعه پایدار و تقویت توان داخلی دانست.
سالاری خاطرنشان کرد: سیاستهای کلان کشور بر حمایت از تولید و پایداری واحدهای صنعتی استوار است و دستگاههای نظارتی باید با رویکردی حمایتی در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند.
وی تصریح کرد: همراهی و همافزایی میان بخشهای مختلف اجرایی و نظارتی، میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و دستیابی به خودکفایی در عرصههای گوناگون باشد.
این بازدید نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی استان کرمان برای همراهی با تولیدکنندگان و تحقق اهداف توسعه صنعتی است؛ پیامی روشن که تولیدکنندگان میتوانند با اطمینان خاطر مسیر رشد، خودکفایی و شکوفایی اقتصادی را ادامه دهند.