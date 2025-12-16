وزارت خارجه ونزوئلا با انتشار بیانیه‌ای، تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه کاراکاس را به شدت محکوم کرد و سیاست خصمانه بروکسل را نشانه افول سیاسی و فقدان استقلال اتحادیه اروپا در عرصه بین‌المللی و سرسپردگی آن به منافع قدرت‌های بیگانه دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ جمهوری بولیواری ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای رسمی، سیاست اعمال تدابیر قهری یک جانبه از سوی اتحادیه اروپا را قویاً محکوم کرد. این بیانیه که توسط ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا منتشر شد، تأکید دارد که این تحریم‌ها نامشروع، غیرقانونی و مغایر با حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل متحد هستند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متأسفانه رهبران اتحادیه اروپا راه زوال سیاسی خود را سرعت بخشیده‌اند. آنها بر خط خصومت بیهوده علیه ونزوئلا اصرار می‌ورزند که این رویکرد، نشان‌دهنده یک سیاست خارجی سردرگم، فاقد استقلال و تحت‌الشعاع منافع بیگانگان است.

وزارت امور خارجه ونزوئلا همچنین تصریح کرد: پس از سال‌ها اعمال این سیاست، تحریم‌ها یک شکست تمام‌عیار را به اثبات رسانده‌اند. این اقدامات نه تنها روابط سیاسی و دیپلماتیک را به شدت تخریب کرده است، به طور فزآینده‌ای بی‌اهمیتی اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر بین‌المللی مستقل، تأیید می‌کند.